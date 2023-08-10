Белорусские военные не дали диверсантам проникнуть на охраняемые объекты
МО Белоруссии: Пресечён ряд попыток проникновения на охраняемые территории
За последние две недели белорусские военные пресекли целый ряд попыток проникновения на охраняемые территории и объекты. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики. Лазутчики были задержаны и переданы органам охраны правопорядка, ведётся следствие.
"Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", — рассказали в военном ведомстве.
Средствами радиоэлектронной борьбы также было пресечено несколько попыток полётов летательных аппаратов над охраняемой территорией.
Ранее стало известно, что НАТО стянуло 360 тысяч бойцов, тысячи танков и сотни самолётов к границам Союзного государства России и Белоруссии. Более того, известно о планах альянса разместить в Финляндии оружие, способное достать до наших объектов. В ответ на это Россия приняла решение усилить группировки войск на западных рубежах, граничащих с Эстонией, Латвией, Белоруссией и Украиной.
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