Белорусские военные не дали диверсантам проникнуть на охраняемые объекты

За последние две недели белорусские военные пресекли целый ряд попыток проникновения на охраняемые территории и объекты. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики. Лазутчики были задержаны и переданы органам охраны правопорядка, ведётся следствие.