Польская армия потеряла взрыватель ракеты на границе с Белоруссией
Польские военные во время "интенсивных действий по обеспечению безопасности" потеряли взрыватель вертолётной ракеты на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Войско польское.
"Во вторник после завершения боевых вылетов на одном из вертолётов, осуществляющих патрулирование в районе границы, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет", — говорится в заявлении военных.
Пока поиски взрывателя не принесли результата. В связи с этим армия заверяет, что взрыватель не представляет угрозы. Тем не менее в Войске польском просят в случае обнаружения взрывателя уведомить полицию.
Это уже не первый случай, когда Варшава теряет свою же ракету. В апреле снаряд был найден в лесу под польским Быдгощем. Польские СМИ заявили, что он принадлежит вооружённым силам страны. Позже оказалось, что ракета упала ещё в минувшем декабре. Однако позже СМИ сменили риторику и решили приписать снаряд России.
Getty Images / Jeff J Mitchell