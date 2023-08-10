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10 августа, 09:47

Польская армия потеряла взрыватель ракеты на границе с Белоруссией

Польские военные во время "интенсивных действий по обеспечению безопасности" потеряли взрыватель вертолётной ракеты на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Войско польское.

"Во вторник после завершения боевых вылетов на одном из вертолётов, осуществляющих патрулирование в районе границы, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет", говорится в заявлении военных.

Пока поиски взрывателя не принесли результата. В связи с этим армия заверяет, что взрыватель не представляет угрозы. Тем не менее в Войске польском просят в случае обнаружения взрывателя уведомить полицию.

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Это уже не первый случай, когда Варшава теряет свою же ракету. В апреле снаряд был найден в лесу под польским Быдгощем. Польские СМИ заявили, что он принадлежит вооружённым силам страны. Позже оказалось, что ракета упала ещё в минувшем декабре. Однако позже СМИ сменили риторику и решили приписать снаряд России.

Обложка ©

Getty Images / Jeff J Mitchell

Александра Вишнякова
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