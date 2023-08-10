Польская армия потеряла взрыватель ракеты на границе с Белоруссией

Польские военные во время "интенсивных действий по обеспечению безопасности" потеряли взрыватель вертолётной ракеты на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Войско польское.

"Во вторник после завершения боевых вылетов на одном из вертолётов, осуществляющих патрулирование в районе границы, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет", — говорится в заявлении военных.