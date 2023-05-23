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23 мая, 08:08

Неопознанный металлический объект рухнул на дом в Польше и пробил крышу

RMF FM: Неизвестный металлический объект рухнул на дом в Польше

<p>Объект, упавший на крышу дома в Польше. Фото © <a href="https://www.rmf24.pl/regiony/poznan/news-zagadkowy-przedmiot-spadl-na-dom-w-rakowie-sprawe-wyjasnia-p,nId,6793919#crp_state=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RMF FM</a></p>

Объект, упавший на крышу дома в Польше. Фото © RMF FM

На жилой дом в Польше с неба упал неопознанный металлический объект. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM. Инцидент произошёл в деревне Раково Великопольского воеводства.

"Предмет нанёс серьёзные повреждения крыше, пробил её и упал внутрь. Никто не пострадал", сказано в сообщении.

Владелец дома рассказал, что в момент инцидента в помещении находился его сын, который услышал грохот, но не понял, чем тот был вызван. По возвращении домой мужчина обнаружил пролом в крыше — приблизительно 100 на 70 сантиметров. Пробивший крышу округлый предмет нашёлся на чердаке, он был расколот на две части, каждая массой чуть больше двух килограммов.

Объект, упавший на крышу дома в Польше. Фото © RMF FM

Объект, упавший на крышу дома в Польше. Фото © RMF FM

Расследованием инцидента занимаются военные, прокуратура и полиция, окончательного вывода о происхождении упавшего объекта пока нет.

"Следователи провели обширный анализ. Они обратились в службы, расследующие инциденты гражданской и военной авиации. Однако те исключили, что предмет, упавший на крышу, был элементом самолёта", подчеркнули в RMF FM.

Прокуратура направила запрос в Польское аэронавигационное агентство, где удалось выяснить, что во время инцидента над деревней Раково действительно пролетал самолёт, следовавший в Ирландию. Однако после проверки техническими службами на аэродроме было установлено, что все детали самолёта на месте — с этого воздушного судна ничего не падало.

У правоохранительных органов есть несколько версий. Одна из самых любопытных — крышу пробила деталь сельскохозяйственной техники, которая отлетела во время работы. Эта гипотеза ждёт подтверждения эксперта.

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В Польше не первый раз происходят подобные инциденты. Недавно Варшава потеряла свою же ракету. Снаряд, о котором идёт речь, был найден в лесу под польским Быдгощем 27 апреля. Польские СМИ заявили, что он принадлежит вооружённым силам страны. Позже оказалось, что ракета упала ещё в минувшем декабре. Однако позже СМИ сменили риторику и решили приписать снаряд России.

Юрий Лысенко
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