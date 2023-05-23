Неопознанный металлический объект рухнул на дом в Польше и пробил крышу
RMF FM: Неизвестный металлический объект рухнул на дом в Польше
На жилой дом в Польше с неба упал неопознанный металлический объект. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM. Инцидент произошёл в деревне Раково Великопольского воеводства.
"Предмет нанёс серьёзные повреждения крыше, пробил её и упал внутрь. Никто не пострадал", — сказано в сообщении.
Владелец дома рассказал, что в момент инцидента в помещении находился его сын, который услышал грохот, но не понял, чем тот был вызван. По возвращении домой мужчина обнаружил пролом в крыше — приблизительно 100 на 70 сантиметров. Пробивший крышу округлый предмет нашёлся на чердаке, он был расколот на две части, каждая массой чуть больше двух килограммов.
Расследованием инцидента занимаются военные, прокуратура и полиция, окончательного вывода о происхождении упавшего объекта пока нет.
"Следователи провели обширный анализ. Они обратились в службы, расследующие инциденты гражданской и военной авиации. Однако те исключили, что предмет, упавший на крышу, был элементом самолёта", — подчеркнули в RMF FM.
Прокуратура направила запрос в Польское аэронавигационное агентство, где удалось выяснить, что во время инцидента над деревней Раково действительно пролетал самолёт, следовавший в Ирландию. Однако после проверки техническими службами на аэродроме было установлено, что все детали самолёта на месте — с этого воздушного судна ничего не падало.
У правоохранительных органов есть несколько версий. Одна из самых любопытных — крышу пробила деталь сельскохозяйственной техники, которая отлетела во время работы. Эта гипотеза ждёт подтверждения эксперта.
В Польше не первый раз происходят подобные инциденты. Недавно Варшава потеряла свою же ракету. Снаряд, о котором идёт речь, был найден в лесу под польским Быдгощем 27 апреля. Польские СМИ заявили, что он принадлежит вооружённым силам страны. Позже оказалось, что ракета упала ещё в минувшем декабре. Однако позже СМИ сменили риторику и решили приписать снаряд России.