Неопознанный металлический объект рухнул на дом в Польше и пробил крышу

На жилой дом в Польше с неба упал неопознанный металлический объект. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM. Инцидент произошёл в деревне Раково Великопольского воеводства.

"Предмет нанёс серьёзные повреждения крыше, пробил её и упал внутрь. Никто не пострадал", — сказано в сообщении.

Владелец дома рассказал, что в момент инцидента в помещении находился его сын, который услышал грохот, но не понял, чем тот был вызван. По возвращении домой мужчина обнаружил пролом в крыше — приблизительно 100 на 70 сантиметров. Пробивший крышу округлый предмет нашёлся на чердаке, он был расколот на две части, каждая массой чуть больше двух килограммов.

Объект, упавший на крышу дома в Польше. Фото © RMF FM

Расследованием инцидента занимаются военные, прокуратура и полиция, окончательного вывода о происхождении упавшего объекта пока нет.

"Следователи провели обширный анализ. Они обратились в службы, расследующие инциденты гражданской и военной авиации. Однако те исключили, что предмет, упавший на крышу, был элементом самолёта", — подчеркнули в RMF FM.

Прокуратура направила запрос в Польское аэронавигационное агентство, где удалось выяснить, что во время инцидента над деревней Раково действительно пролетал самолёт, следовавший в Ирландию. Однако после проверки техническими службами на аэродроме было установлено, что все детали самолёта на месте — с этого воздушного судна ничего не падало.