Найденная в Польше ракета оказалась местной "потеряшкой"

Найденная в лесу под польским Быдгощем ракета оказалась принадлежащей вооружённым силам страны, пишет RMF FM. По данным корреспондента издания, она была выпущена во время учений из закупленной Минобороны системы защиты и "потерялась".

Причём неясно, какую роль выполнял объект, — цели или снаряда. На данный момент следствие устанавливает, каким образом ракета упала на гражданскую территорию. Подчёркивается, что первая поставленная Польше американская система ПВО Patriot настраивалась на полигоне в соседнем Торуне.