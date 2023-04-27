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27 апреля, 10:53

Найденная в Польше ракета оказалась местной "потеряшкой"

RMF: Найденная под Быдгощем ракета была "потеряна" польскими военными

<p>Экстренные службы в районе падения ракеты в Польше. Обложка © RMF FM / Бенджамин Пилат</p>

Экстренные службы в районе падения ракеты в Польше. Обложка © RMF FM / Бенджамин Пилат

Найденная в лесу под польским Быдгощем ракета оказалась принадлежащей вооружённым силам страны, пишет RMF FM. По данным корреспондента издания, она была выпущена во время учений из закупленной Минобороны системы защиты и "потерялась".

Причём неясно, какую роль выполнял объект, — цели или снаряда. На данный момент следствие устанавливает, каким образом ракета упала на гражданскую территорию. Подчёркивается, что первая поставленная Польше американская система ПВО Patriot настраивалась на полигоне в соседнем Торуне.

Дуда заявил, что следов падения второй ракеты в Польше не обнаружено

Дуда заявил, что следов падения второй ракеты в Польше не обнаружено

Напомним, об обнаружении объекта стало известно сегодня. О его возможной детонации не сообщалось, однако польские военные заверили местных жителей в отсутствии опасности.

Матвей Константинов
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