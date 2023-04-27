Найденная в Польше ракета оказалась местной "потеряшкой"
RMF: Найденная под Быдгощем ракета была "потеряна" польскими военными
Экстренные службы в районе падения ракеты в Польше. Обложка © RMF FM / Бенджамин Пилат
Найденная в лесу под польским Быдгощем ракета оказалась принадлежащей вооружённым силам страны, пишет RMF FM. По данным корреспондента издания, она была выпущена во время учений из закупленной Минобороны системы защиты и "потерялась".
Причём неясно, какую роль выполнял объект, — цели или снаряда. На данный момент следствие устанавливает, каким образом ракета упала на гражданскую территорию. Подчёркивается, что первая поставленная Польше американская система ПВО Patriot настраивалась на полигоне в соседнем Торуне.
Напомним, об обнаружении объекта стало известно сегодня. О его возможной детонации не сообщалось, однако польские военные заверили местных жителей в отсутствии опасности.