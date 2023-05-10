В Польше резко сменили риторику и приписали России упавшую "ракету-потеряшку"
СМИ: Экспертиза подтвердила российское происхождение ракеты X-55 в Польше
Найденная около польского города Быдгощ ракета произведена в России. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на экспертизу, хотя ранее Варшава призналась, что именно Польше принадлежит обнаруженный снаряд.
"Крылатая ракета российского производства X-55 была найдена в Замостье недалеко от Быдгоща. Таковы предварительные выводы Технического института авиационных войск, который делает для прокуратуры экспертизу этого объекта", — говорится в сообщении СМИ.
Теперь польские эксперты заявили, что Х-55 могла пролететь через восточную государственную границу, а у польской армии вообще нет на вооружении такой ракеты. По утверждению радиостанции, снаряд создал угрозу безопасности, хотя и не разорвался.
Напомним, об обнаружении объекта стало известно 27 апреля. Ракета была найдена в лесу под польским Быдгощем. Варшава заявила, что снаряд принадлежит Вооружённым силам Польши. Он был выпущен во время учений из закупленной Минобороны системы защиты и "потерялся".
RMF FM / Бенджамин Пилат