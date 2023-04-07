В Польше не осознают опасности, которая будет поджидать страну в случае размещения на её территории ядерного оружия США по программе Nuclear Sharing. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

"Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечётких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения", — отмечает она.

Автор считает, что наличие на территории Польши ядерного вооружения стало бы "очень рискованным для самих же поляков". Поэтому, как полагает Горлицкая, им следует "благодарить" западных партнёров за отказ размещать там подобное вооружение.

По мнению обозревателя, власти Польши, поддерживая Киев и провоцируя Москву", могут оказаться в списке участников конфликта. Полякам она пожелала не ощутить на себе последствия такого развития событий, потому что им "пришлось бы расплатиться собственной кровью".