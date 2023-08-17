"У нас кое-что есть": Лукашенко предупредил о жёстком ответе, если Киев перейдёт "красные линии"
Лукашенко: Если Украина пересечёт "красные линии", Белоруссия "нанесёт удар"
Если Украина и Коллективный Запад перейдут "красные линии" Минска, то Белоруссия без предупреждения нанесёт удар по центрам принятия решений. Об этом лидер республики Александр Лукашенко предупредил в беседе с журналисткой Дианой Панченко.
"Против Украины, если она совершит агрессию против нас, и не только ядерное оружие [будет применено]. У нас кое-что есть кроме ядерного оружия. Вы нас не трогайте. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте. Это касается меньше всего Украины. Это касается прежде всего тех безумцев на Западе, которые там уже готовятся", — добавил он.
В том же интервью Лукашенко заявил, что Белоруссия не начнёт конфликт с Украиной, если та не нарушит границу. Он отметил, что его страна при этом будет всегда помогать РФ.