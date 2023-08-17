"Помогать России мы будем всегда": Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в СВО

Белоруссия не вступит в конфликт на Украине, если украинцы не пересекут границу. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он добавил, что его страна при этом будет всегда помогать России.

"Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда", — сказал он в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко.

По словам президента Белоруссии, Россия является союзником для его страны. Он отметил, что Украине помогает 55 стран, а России "так открыто" — только Белоруссия.