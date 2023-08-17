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17 августа, 16:53

"Помогать России мы будем всегда": Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в СВО

Лукашенко: Белоруссия не начнёт конфликт с Украиной, если та не нарушит границу

Белоруссия не вступит в конфликт на Украине, если украинцы не пересекут границу. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он добавил, что его страна при этом будет всегда помогать России.

"Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда", — сказал он в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко.

По словам президента Белоруссии, Россия является союзником для его страны. Он отметил, что Украине помогает 55 стран, а России "так открыто" — только Белоруссия.

Лукашенко: Белоруссии нужна жёсткая дисциплина, чтобы не повторить путь Украины

Лукашенко: Белоруссии нужна жёсткая дисциплина, чтобы не повторить путь Украины

Ранее Александр Лукашенко заявил о том, что некоторые части ВС РФ в начале СВО пересекали границу Украины с территории Белоруссии.

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President.gov.by

Илья Суриков
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