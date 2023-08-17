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17 августа, 16:40

Лукашенко: Российские части в начале СВО заходили на Украину и через Белоруссию

Некоторые части Вооружённых сил России в начале спецоперации пересекали границу Украины с территории Белоруссии. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко в беседе с журналисткой Дианой Панченко.

"Да, с территории Беларуси отдельные части [Вооружённых сил Российской Федерации] пересекли границу Украины. Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона, это спросите у [украинского лидера Владимира] Зеленского", — отметил он.

Лукашенко: Белоруссии нужна жёсткая дисциплина, чтобы не повторить путь Украины

Лукашенко: Белоруссии нужна жёсткая дисциплина, чтобы не повторить путь Украины

Ранее Лукашенко возмутился намерениями Польши расчленить Украину. Он подчеркнул, что такие планы являются неприемлемым вариантом развития событий.

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President.gov.by

Никита Осипов
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