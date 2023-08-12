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12 августа, 13:53

Лукашенко: Белоруссии нужна жёсткая дисциплина, чтобы не повторить путь Украины

Чтобы Белоруссия не попала в ту же ситуацию, что и Украина, необходимо соблюдать железную дисциплину в сельском хозяйстве. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Чтобы рвануть, начинай с людей. Железная дисциплина: ни влево, ни вправо. Потому что, если ты получишь технику, деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься", — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер добавил, что сейчас необходимо выдержать, сжав зубы. Он указал, что это не крепостное право и не диктатура, а дисциплина.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нельзя терять отношения с европейскими странами.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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