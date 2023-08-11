Лукашенко предрёк, что в 2024–2025 годах мир серьёзно изменится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ближайшие годы в мире грядут серьёзные изменения и это скажется на отношениях с Западом.

"Поверьте, придёт время — сейчас такая турбулентность, сложности большие — в 2024–2025 годах, я уверен, произойдут серьёзные изменения в мире в том числе", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он заявил, что в июле поручил правительству и МИД предложить западным соседям план добрососедства и мира. В том числе и Польше.