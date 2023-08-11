Лукашенко предрёк, что в 2024–2025 годах мир серьёзно изменится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ближайшие годы в мире грядут серьёзные изменения и это скажется на отношениях с Западом.
"Поверьте, придёт время — сейчас такая турбулентность, сложности большие — в 2024–2025 годах, я уверен, произойдут серьёзные изменения в мире в том числе", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он заявил, что в июле поручил правительству и МИД предложить западным соседям план добрососедства и мира. В том числе и Польше.
"И с поляками надо разговаривать. Если они хотят, то давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога. Но у них 15 октября парламентские выборы и, конечно, им надо сейчас нагнетать обстановку", — добавил белорусский лидер.
А ранее Лукашенко заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины, если это посчитают нужным Москва и Киев. Он также не исключил, что мирный диалог может начаться осенью. При этом лидер Белоруссии подчеркнул, что Минск рассчитывает на победу Москвы.