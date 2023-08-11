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11 августа, 12:14

Лукашенко предрёк, что в 2024–2025 годах мир серьёзно изменится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ближайшие годы в мире грядут серьёзные изменения и это скажется на отношениях с Западом.

"Поверьте, придёт время — сейчас такая турбулентность, сложности большие — в 2024–2025 годах, я уверен, произойдут серьёзные изменения в мире в том числе", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он заявил, что в июле поручил правительству и МИД предложить западным соседям план добрососедства и мира. В том числе и Польше.

"И с поляками надо разговаривать. Если они хотят, то давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога. Но у них 15 октября парламентские выборы и, конечно, им надо сейчас нагнетать обстановку", добавил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что поручил премьер-министру наладить контакт с Польшей

Лукашенко заявил, что поручил премьер-министру наладить контакт с Польшей

А ранее Лукашенко заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины, если это посчитают нужным Москва и Киев. Он также не исключил, что мирный диалог может начаться осенью. При этом лидер Белоруссии подчеркнул, что Минск рассчитывает на победу Москвы.

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president.gov.by

Александра Вишнякова
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