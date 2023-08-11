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11 августа, 10:58

Лукашенко заявил, что поручил премьер-министру наладить контакт с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьер-министру страны связаться с Польшей для возобновления диалога. Об этом он заявил на встрече с представителями трудовых коллективов, расположенных на территории национального аэропорта Минск.

"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога", — приводит слова Лукашенко БелТА.

В Белоруссии опровергли пролёт вертолётов охраны Лукашенко над Польшей

В Белоруссии опровергли пролёт вертолётов охраны Лукашенко над Польшей

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что недавно созванивался с российским лидером Владимиром Путиным. Он добавил, что похвалил его за инициацию Игр стран БРИКС.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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