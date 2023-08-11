Лукашенко заявил, что поручил премьер-министру наладить контакт с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил премьер-министру страны связаться с Польшей для возобновления диалога. Об этом он заявил на встрече с представителями трудовых коллективов, расположенных на территории национального аэропорта Минск.

"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога", — приводит слова Лукашенко БелТА.