В Белоруссии опровергли пролёт вертолётов охраны Лукашенко над Польшей

Вертолёты Белоруссии, которые, по мнению Варшавы, якобы принадлежат охране президента страны Александра Лукашенко, не пересекали польскую границу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Польскому временному поверенному в делах в нашем МИД было максимально подробно всё показано и разъяснено по данным объективного контроля. Никакого захода на польскую территорию не было, просто не было такого факта", — объяснил он.

Утверждающий обратное польский политик Влодимеж Цимошевич вводит всех в заблуждение. Его слова о белорусских вертолётах, пролетевших над Польшей, полностью не соответствуют действительности, подчеркнул Глаз.