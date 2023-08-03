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3 августа, 11:20

В Белоруссии опровергли пролёт вертолётов охраны Лукашенко над Польшей

МИД Белоруссии опроверг нарушение границы Польши вертолётами охраны Лукашенко

<p>Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко

Вертолёты Белоруссии, которые, по мнению Варшавы, якобы принадлежат охране президента страны Александра Лукашенко, не пересекали польскую границу. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Польскому временному поверенному в делах в нашем МИД было максимально подробно всё показано и разъяснено по данным объективного контроля. Никакого захода на польскую территорию не было, просто не было такого факта", объяснил он.

Утверждающий обратное польский политик Влодимеж Цимошевич вводит всех в заблуждение. Его слова о белорусских вертолётах, пролетевших над Польшей, полностью не соответствуют действительности, подчеркнул Глаз.

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Напомним, евродепутат и экс-премьер Польши Влодимеж Цимошевич заявил, что нарушившие польскую границу вертолёты принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политик отметил, что допускает случайность такого манёвра без злонамеренного умысла.

Татьяна Миссуми
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