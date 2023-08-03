В Польше утверждают, что её границу нарушили вертолёты охраны Лукашенко
Евродепутат Цимошевич: Нарушившие границу Польши вертолёты опознали как охрану Лукашенко
В Польше утверждают, что вертолёты, нарушившие её границу накануне, принадлежали якобы охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В частности, с таким заявлением выступил евродепутат Влодимеж Цимошевич в эфире польской радиостанции RMF FM.
При этом Цимошевич, который в прошлом занимал должность премьера Польши, допустил, что это была не злонамеренная провокация, а случайность.
"Эти вертолёты были опознаны: они принадлежат охране Лукашенко. В это время он прибыл в свою резиденцию на территории Беловежской Пущи и находился в селе Вискуле — в семи километрах от границы. Ещё ближе к границе, в двух километрах от неё, находится его любимое озеро, где он очень часто бывает", — пояснил евродепутат.
Ранее Минск призвал Варшаву не создавать шума из ничего, делая бездоказательные заявления о том, что белорусские вертолёты якобы нарушили польскую границу. В МИД республики предостерегли соседей от попыток использовать ситуацию как предлог для наращивания военного контингента в приграничной зоне.
Getty Images / Irek Dorozanski