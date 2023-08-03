В Польше утверждают, что её границу нарушили вертолёты охраны Лукашенко

В Польше утверждают, что вертолёты, нарушившие её границу накануне, принадлежали якобы охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В частности, с таким заявлением выступил евродепутат Влодимеж Цимошевич в эфире польской радиостанции RMF FM.

При этом Цимошевич, который в прошлом занимал должность премьера Польши, допустил, что это была не злонамеренная провокация, а случайность.

"Эти вертолёты были опознаны: они принадлежат охране Лукашенко. В это время он прибыл в свою резиденцию на территории Беловежской Пущи и находился в селе Вискуле — в семи километрах от границы. Ещё ближе к границе, в двух километрах от неё, находится его любимое озеро, где он очень часто бывает", — пояснил евродепутат.