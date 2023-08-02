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2 августа, 18:29

Белоруссия предостерегла Польшу от наращивания группировки войск на границе

МИД Белоруссии вызвал посла Польши из-за планов Варшавы стянуть войска к границе

Минск призвал Варшаву не создавать шума из ничего, делая бездоказательные заявления о том, что белорусские вертолёты якобы нарушили польскую границу. В МИД республики предостерегли соседей от попыток использовать ситуацию как предлог для наращивания военного контингента в приграничной зоне.

В министерство 2 августа вызвали временного поверенного в делах Республики Польша в Белоруссии Мартина Войцеховского. Ему передали предупреждение.

"Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 года двумя белорусскими вертолётами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведённой белорусской стороной", — уточнили в белорусском МИД.

В связи с итогами расследования Минск призвал польскую сторону не нагнетать ситуацию и не использовать этот повод "для милитаризации приграничного пространства".

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Ранее Лайф писал, что в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский из-за якобы нарушения границы двумя вертолётами республики. Минобороны Польши, со своей стороны, заявило, что винтокрылые машины засекли в районе Беловежи. А в Минобороны Белоруссии назвали эти обвинения оправданием наращивания сил на границе. В результате польский министр обороны действительно распорядился усилить военную группировку на границе с РБ.

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ТАСС / EPA / Marian Zubrzycki

Юрий Лысенко
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