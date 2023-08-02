Белоруссия предостерегла Польшу от наращивания группировки войск на границе
МИД Белоруссии вызвал посла Польши из-за планов Варшавы стянуть войска к границе
Минск призвал Варшаву не создавать шума из ничего, делая бездоказательные заявления о том, что белорусские вертолёты якобы нарушили польскую границу. В МИД республики предостерегли соседей от попыток использовать ситуацию как предлог для наращивания военного контингента в приграничной зоне.
В министерство 2 августа вызвали временного поверенного в делах Республики Польша в Белоруссии Мартина Войцеховского. Ему передали предупреждение.
"Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 года двумя белорусскими вертолётами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведённой белорусской стороной", — уточнили в белорусском МИД.
В связи с итогами расследования Минск призвал польскую сторону не нагнетать ситуацию и не использовать этот повод "для милитаризации приграничного пространства".
Ранее Лайф писал, что в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский из-за якобы нарушения границы двумя вертолётами республики. Минобороны Польши, со своей стороны, заявило, что винтокрылые машины засекли в районе Беловежи. А в Минобороны Белоруссии назвали эти обвинения оправданием наращивания сил на границе. В результате польский министр обороны действительно распорядился усилить военную группировку на границе с РБ.
ТАСС / EPA / Marian Zubrzycki