Белоруссия предостерегла Польшу от наращивания группировки войск на границе

Минск призвал Варшаву не создавать шума из ничего, делая бездоказательные заявления о том, что белорусские вертолёты якобы нарушили польскую границу. В МИД республики предостерегли соседей от попыток использовать ситуацию как предлог для наращивания военного контингента в приграничной зоне.

В министерство 2 августа вызвали временного поверенного в делах Республики Польша в Белоруссии Мартина Войцеховского. Ему передали предупреждение.

"Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 года двумя белорусскими вертолётами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведённой белорусской стороной", — уточнили в белорусском МИД.