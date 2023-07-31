Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Польша на границе с Белоруссией разместила снайперов. Об этом рассказало Генеральное командование Вооружённых сил Польши.

"Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение", — сказано в публикации в Twitter.

Уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин обвинил Белоруссию в отправке к границе между странами нелегальных мигрантов. По его словам, у тех есть оборудование, благодаря которому они переходят через ограждения. Также якобы у нелегалов есть камни, кирпичи и брусчатка для нападения на польских пограничников.

"Ситуация на границе Польши с Белоруссией остаётся напряжённой", — написал он.