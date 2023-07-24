В Польше заявили о создании сапёрного батальона в Сувалкском коридоре

Варшава намерена сформировать сапёрный батальон и разместить его в городе Августов в Сувалкском коридоре, который находится между Белоруссией и Калининградской областью. Соответствующее заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В Августове скоро будет создан сапёрный батальон. Это ещё одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя", — сообщил Блащак на своей странице в "Твиттере".

Глава оборонного ведомства Польши подчеркнул, что польские военнослужащие являются лучшей гарантией безопасности страны, и пообещал вскоре рассказать о новых инвестициях в оборону.