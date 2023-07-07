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7 июля, 18:53

Польша перебросит тысячу военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией

Польша перебросит тысячу солдат и 200 единиц техники к границе с Белоруссией, в Подляское воеводство. Об этом заявило генеральное командование республики.

"Мы усиливаем собственное присутствие на востоке Польши. Тысяча военных и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши", — сказано в сообщении ведомства.

В командовании отметили, что в субботу, 8 июля, планируется интенсивное движение колонн на дорогах в северной, центральной и восточной частях Польши. В армии страны добавили, что целью такого "учебного присутствия" войск пехоты является демонстрация возможности реагировать на попытки дестабилизации ситуации на границе.

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Лайф напоминает: 2 июля стало известно, что Польша дополнительно укрепит границу с Белоруссией. Планировалось, что её усилят 500 полицейских.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Никита Осипов
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