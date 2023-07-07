Польша перебросит тысячу военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией

Польша перебросит тысячу солдат и 200 единиц техники к границе с Белоруссией, в Подляское воеводство. Об этом заявило генеральное командование республики.

"Мы усиливаем собственное присутствие на востоке Польши. Тысяча военных и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши", — сказано в сообщении ведомства.

В командовании отметили, что в субботу, 8 июля, планируется интенсивное движение колонн на дорогах в северной, центральной и восточной частях Польши. В армии страны добавили, что целью такого "учебного присутствия" войск пехоты является демонстрация возможности реагировать на попытки дестабилизации ситуации на границе.