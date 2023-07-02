Польша дополнительно усиливает границу с Белоруссией

На польско-белорусской границе планируется разместить группу из пятисот полицейских для её усиления. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

"В связи с напряжённой ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики", — написал он в Twitter.