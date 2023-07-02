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2 июля, 12:34

Польша дополнительно усиливает границу с Белоруссией

Глава МВД Польши Каминьский: Границу с Белоруссией усилят 500 полицейских

На польско-белорусской границе планируется разместить группу из пятисот полицейских для её усиления. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

"В связи с напряжённой ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики", — написал он в Twitter.

Каминьский также уточнил, что сейчас границу охраняют пять тысяч сотрудников Пограничной стражи и две тысячи солдат Войска польского.

Страшная паника: Чего испугались на Западе после прихода "Вагнера" в Белоруссию

Страшная паника: Чего испугались на Западе после прихода "Вагнера" в Белоруссию

В последнее время польские власти серьёзно обеспокоены присутствием в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер". В соседней Латвии считают, что оно не несёт прямой угрозы ЕС, но вице-премьер Польши Ярослав Качиньский уверен, что "восьмитысячная армия "Вагнера" представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши", с чем и связано усиление. В свою очередь к оборонительным действиям готовится и Минск. Как рассказал Лайфу военный аналитик Андрей Клинцевич, это связано с возможными попытками Варшавы дестабилизировать обстановку в Белоруссии.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Ирина Фальке
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