Польша дополнительно усиливает границу с Белоруссией
Глава МВД Польши Каминьский: Границу с Белоруссией усилят 500 полицейских
На польско-белорусской границе планируется разместить группу из пятисот полицейских для её усиления. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
"В связи с напряжённой ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики", — написал он в Twitter.
Каминьский также уточнил, что сейчас границу охраняют пять тысяч сотрудников Пограничной стражи и две тысячи солдат Войска польского.
В последнее время польские власти серьёзно обеспокоены присутствием в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер". В соседней Латвии считают, что оно не несёт прямой угрозы ЕС, но вице-премьер Польши Ярослав Качиньский уверен, что "восьмитысячная армия "Вагнера" представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши", с чем и связано усиление. В свою очередь к оборонительным действиям готовится и Минск. Как рассказал Лайфу военный аналитик Андрей Клинцевич, это связано с возможными попытками Варшавы дестабилизировать обстановку в Белоруссии.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK