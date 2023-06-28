Польша усилит охрану границы с Белоруссией из-за лагерей ЧВК "Вагнер"
Власти Польши усилят охрану границы с Белоруссией в связи с тем, что туда прибыли силы ЧВК "Вагнер". Такое заявление сделал вице-премьер государства, лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский по завершении заседания правительственного комитета по вопросам безопасности и обороны.
"По имеющимся данным, там около восьми тысяч солдат. Этот факт представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши. Были приняты решения, касающиеся усиления нашей обороноспособности на границе", — сообщил Качиньский, добавив, что усиление скажется не только на численности личного состава, но и на количестве укреплений.
Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж. После переговоров с Александром Лукашенко он согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов в тыловые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. А глава ЧВК "Вагнер", согласно достигнутым договорённостям, прибыл в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже.
ТАСС / AP / Michal Dyjuk