Власти Польши прокомментировали попытку вооружённого мятежа в РФ
Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера назвал мятеж внутренним делом РФ
Ситуацию вокруг вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" в Польше считают внутренним делом России. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера.
"Мы следим за ситуацией, консультируясь с союзниками, и относимся к ней как к внутреннему делу России", — написал он в "Твиттере".
По его словам, Вооружённые силы Польши находятся в постоянной готовности с февраля 2022 года. Последние события в РФ не изменили ситуацию.
Напомним, ранее бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили вооружённый мятеж. Президент России Владимир Путин указал, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. В отношении руководителя вооружённого формирования уже возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры по реагированию на преступления против государственной власти и военной службы.
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