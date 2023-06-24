Власти Польши прокомментировали попытку вооружённого мятежа в РФ

Ситуацию вокруг вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" в Польше считают внутренним делом России. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера.

"Мы следим за ситуацией, консультируясь с союзниками, и относимся к ней как к внутреннему делу России", — написал он в "Твиттере".