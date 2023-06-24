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24 июня, 15:36

Власти Польши прокомментировали попытку вооружённого мятежа в РФ

Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера назвал мятеж внутренним делом РФ

Ситуацию вокруг вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" в Польше считают внутренним делом России. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера.

"Мы следим за ситуацией, консультируясь с союзниками, и относимся к ней как к внутреннему делу России", — написал он в "Твиттере".

По его словам, Вооружённые силы Польши находятся в постоянной готовности с февраля 2022 года. Последние события в РФ не изменили ситуацию.

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Напомним, ранее бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили вооружённый мятеж. Президент России Владимир Путин указал, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. В отношении руководителя вооружённого формирования уже возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры по реагированию на преступления против государственной власти и военной службы.

Обложка ©

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Илья Суриков
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