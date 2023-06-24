В Госдуме назвали внутренние распри и предательство самым страшным, что может быть

"Сегодня, когда страна ведёт тяжелейшую войну, самое страшное, что может быть, — это внутренние распри, предательство и гражданская война. В этой ситуации нам нужно сплотиться вокруг президента нашей страны и сделать всё, чтобы поддержать наших ребят на передовой и их семьи в тылу", — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.