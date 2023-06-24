В Госдуме назвали внутренние распри и предательство самым страшным, что может быть
Жуков призвал сплотиться вокруг Путина после попытки вооружённого мятежа
Первый зампред Госдумы Александр Жуков призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина на фоне попытки вооружённого мятежа, которую предпринимают Евгений Пригожин и ЧВК "Вагнер".
"Сегодня, когда страна ведёт тяжелейшую войну, самое страшное, что может быть, — это внутренние распри, предательство и гражданская война. В этой ситуации нам нужно сплотиться вокруг президента нашей страны и сделать всё, чтобы поддержать наших ребят на передовой и их семьи в тылу", — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.
В поддержку Владимира Путина и граждан уже высказались десятки губернаторов, депутатов, политиков и политологов, военных командиров.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны, военным и правоохранителям в связи с попыткой вооружённого мятежа. Глава государства подчеркнул, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции, но он, как президент, верховный главнокомандующий и гражданин, сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
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