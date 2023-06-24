Депутат Саралиев заявил, что предательским действиям Пригожина нет оправдания

Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев заявил о том, что только избранный народом президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин определяет основные направления военной политики.

"Сегодня Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, против нашей страны направлена вся военная и информационная машина Запада. Попыткам совершения вооружённого мятежа в стране нет никакого оправдания", — написал Саралиев в своём телеграм-канале.