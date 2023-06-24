Регион

Уведомления отключены

24 июня, 13:49

Депутат Саралиев заявил, что предательским действиям Пригожина нет оправдания

Депутат ГД Саралиев назвал предательством действия главы ЧВК "Вагнер" Пригожина

Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев заявил о том, что только избранный народом президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин определяет основные направления военной политики.

"Сегодня Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, против нашей страны направлена вся военная и информационная машина Запада. Попыткам совершения вооружённого мятежа в стране нет никакого оправдания", — написал Саралиев в своём телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина являются предательством и обманом в ответ на оказанное доверие. Последнее дело — воевать против собственной страны, подчеркнул Саралиев и заявил, что полностью поддерживает президента.

Нарышкин: Попытка раскачать общество и разжечь гражданскую войну провалилась

Нарышкин: Попытка раскачать общество и разжечь гражданскую войну провалилась

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Хубезов на фоне событий вокруг ЧВК "Вагнер" заявил, что пришло время защищать нашу страну не только от внешнего, но и внутреннего врага. А депутат Олег Матвейчев считает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "словил звезду" и предал Родину.

Напомним, в связи с призывом к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. По словам Владимира Путина, страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мятеж должен быть подавлен. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры по реагированию на преступления против государственной власти и военной службы.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

Илья Суриков
  • Новости
  • Госдума
  • ЧВК "Вагнер"
  • Евгений Пригожин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров