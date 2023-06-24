В ГД заявили, что Пригожин не прошёл испытание славой, и сравнили его с Власовым
Депутат Матвейчев: Пригожин "словил звезду" и предал Родину, организовав мятеж
Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев считает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "словил звезду" и предал Родину, организовав вооружённый мятеж.
"Пригожин не выдержал испытания медными трубами. Огонь, воду он прошёл, испытание славой — не прошёл. Человек звезду словил, решил под себя нагнуть весь народ. Это всё власовщина и пугачёвщина, в своё время [Александр] Суворов (прославленный полководец в отечественной истории. — Прим. Лайфа) лично уничтожал [Емельяна] Пугачёва (предводитель Крестьянской войны 1773–1775 годов. — Прим. Лайфа)", — сказал депутат в эфире радио "Комсомольская правда".
По его мнению, Пригожин в какой-то момент стал считать себя "умнее всех на свете". И плохо то, что он затягивает за собой бойцов, делая их заложниками ситуации, отметил Матвейчев.
Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент России Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.
Shutterstock