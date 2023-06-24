Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев считает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "словил звезду" и предал Родину, организовав вооружённый мятеж.

"Пригожин не выдержал испытания медными трубами. Огонь, воду он прошёл, испытание славой — не прошёл. Человек звезду словил, решил под себя нагнуть весь народ. Это всё власовщина и пугачёвщина, в своё время [Александр] Суворов (прославленный полководец в отечественной истории. — Прим. Лайфа) лично уничтожал [Емельяна] Пугачёва (предводитель Крестьянской войны 1773–1775 годов. — Прим. Лайфа)", — сказал депутат в эфире радио "Комсомольская правда".