"Бунт будет подавлен": Турчак назвал мятеж "Вагнера" ударом в спину всему русскому народу

"Президент дал жёсткую и однозначную оценку происходящему. Вооружённый мятеж — это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине… "Вагнер", враг не в Ростове, а за лентой, где наши парни в эту минуту стоят насмерть в опорниках. Вы, как никто другой, должны это понимать", — написал он в телеграм-канале.