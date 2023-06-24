"Бунт будет подавлен": Турчак назвал мятеж "Вагнера" ударом в спину всему русскому народу
Турчак: У властей РФ есть все силы и средства для подавления вооружённого мятежа
Вооружённый мятеж бойцов ЧВК "Вагнер" является изменой Родине и будет подавлен. Об этом заявил первый зампредседателя Совфеда и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Президент дал жёсткую и однозначную оценку происходящему. Вооружённый мятеж — это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине… "Вагнер", враг не в Ростове, а за лентой, где наши парни в эту минуту стоят насмерть в опорниках. Вы, как никто другой, должны это понимать", — написал он в телеграм-канале.
Турчак уверен, что бунт будет подавлен, для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о попытках Запада руками главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина посеять смуту в России. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы.
Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими и все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Кроме того, Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки.
ТАСС / Сергей Карпухин