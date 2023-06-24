Сенатор Джабаров: Мятеж группы "Вагнера" должен быть полностью подавлен

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин должен сложить оружие и сдаться правосудию. Такое мнение озвучил в беседе с журналистами в субботу первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мятеж должен быть полностью подавлен, невзирая на заслуги Пригожина, невзирая на тот подвиг вагнеровцев, которые они совершили при взятии Артёмовска. Но то, что они совершили сейчас, по сути, это нож в спину", — приводит слова сенатора RT.