Сенатор Джабаров: Мятеж группы "Вагнера" должен быть полностью подавлен
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин должен сложить оружие и сдаться правосудию. Такое мнение озвучил в беседе с журналистами в субботу первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Мятеж должен быть полностью подавлен, невзирая на заслуги Пригожина, невзирая на тот подвиг вагнеровцев, которые они совершили при взятии Артёмовска. Но то, что они совершили сейчас, по сути, это нож в спину", — приводит слова сенатора RT.
Джабаров отметил, что Владимир Путин, как Верховный главнокомандующий и лидер страны, проявил "гражданское мужество", выступив с обращением к народу. Сенатор не сомневается, что главу государства однозначно поддержит армия и представители органов государственной власти.
Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент России Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.
ТАСС / Эрик Романенко