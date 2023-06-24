Депутат Хубезов: Пришло время защищать Родину от внешнего и внутреннего врага

Доброволец СВО и депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Хубезов на фоне событий вокруг ЧВК "Вагнер" заявил, что пришло время защищать нашу страну не только от внешнего, но и от внутреннего врага.

Хубезов призвал перестать болтать языком и встать на защиту России. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

В видеообращении к согражданам парламентарий призвал перестать болтать языком и идти защищать Родину. В том числе от тех, кто ради собственных амбиций развязывает гражданскую войну, подчеркнул он.