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Регион
Опубликовано 24 июня 2023, 16:09
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Депутат Хубезов: Пришло время защищать Родину от внешнего и внутреннего врага

Доброволец СВО и депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Хубезов на фоне событий вокруг ЧВК "Вагнер" заявил, что пришло время защищать нашу страну не только от внешнего, но и от внутреннего врага.

Хубезов призвал перестать болтать языком и встать на защиту России. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

В видеообращении к согражданам парламентарий призвал перестать болтать языком и идти защищать Родину. В том числе от тех, кто ради собственных амбиций развязывает гражданскую войну, подчеркнул он.

"Я глубоко возмущён всем происходящим. Ни у кого не должно быть никаких сомнений, даже тени сомнений не должно быть, что мы выполним любой приказ нашего верховного главнокомандующего. Своё личное отношение я уже выразил несколько дней назад желанием поехать в зону СВО", — добавил Хубезов.

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Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Он призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.

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Кадр из видео Telegram / "Единая Россия. Официально"

Наталья Исакова
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