Нарышкин: Попытка раскачать общество и разжечь гражданскую войну провалилась
Попытка раскачать общество и разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, пробудить в нём самые тёмные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась", — говорится в его заявлении, которое опубликовано в телеграм-канале Российского исторического общества, которое также возглавляет Нарышкин.
По его словам, россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду ото лжи. Кроме того, Нарышкин указал на то, что "попытка вооружённого мятежа, предательства, предпринятая за спиной сражающейся армии", — самое страшное преступление, не оправдываемое никакими былыми заслугами.
Ранее Лайф писал, что главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер". Также главу государства поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы.
Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Он призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку.
ТАСС / Валерий Шарифулин