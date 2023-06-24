Нарышкин: Попытка раскачать общество и разжечь гражданскую войну провалилась

Попытка раскачать общество и разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, пробудить в нём самые тёмные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась", — говорится в его заявлении, которое опубликовано в телеграм-канале Российского исторического общества, которое также возглавляет Нарышкин.