От стрельцов до ГКЧП: Мединский назвал три вывода из истории, которые должны были сделать "вагнеровцы"
Владимир Мединский: В России мятеж всегда будет разгромлен
Помощник президента России Владимир Мединский назвал три вывода из истории, которые должны были сделать организаторы вооружённого мятежа с участием ЧВК "Вагнер". Пост об этом появился в субботу в его телеграмм-канале.
Говоря о событиях минувшей ночи, Мединский отметил, что "всё это уже было" в истории России. Он напомнил о походе стрельцов на Москву в XVII веке, который привёл к их ликвидации как класса, о предательстве Мазепы, в результате чего Запорожское казачество утратило доверие, а Сечь упразднена. Упомянул Мединский и о декабристах, и о корниловском, и о крондштатском мятеже, в результате чего "диктатура большевиков лишь укрепилась, а о демократии было забыто лет на 70". Ещё одним пунктом в списке Мединского стал ГКЧП, который, по его словам, "хотел спасти СССР, но проиграл".
"Вывода три. Никакие декларируемые «благие» цели – не оправдание, мятеж – 100% зло. В России мятеж всегда будет разгромлен. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей", — резюмировал он.
Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент России Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими.
ТАСС / Octagon.Media / Наталья Чернохатова