От стрельцов до ГКЧП: Мединский назвал три вывода из истории, которые должны были сделать "вагнеровцы"

Говоря о событиях минувшей ночи, Мединский отметил, что "всё это уже было" в истории России. Он напомнил о походе стрельцов на Москву в XVII веке, который привёл к их ликвидации как класса, о предательстве Мазепы, в результате чего Запорожское казачество утратило доверие, а Сечь упразднена. Упомянул Мединский и о декабристах, и о корниловском, и о крондштатском мятеже, в результате чего "диктатура большевиков лишь укрепилась, а о демократии было забыто лет на 70". Ещё одним пунктом в списке Мединского стал ГКЧП, который, по его словам, "хотел спасти СССР, но проиграл".