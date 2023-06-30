Военный аналитик объяснил, почему Белоруссия готовится к боевым действиям

Белоруссия готовится к боевым действиям, но оборонительным. Об этом в эфире нового выпуска шоу "Дайте сказать!" рассказал военный аналитик Андрей Клинцевич.

Военный эксперт Клинцевич заявил, что Белоруссия готовится к обороне республики. Видео © VK / "Дайте сказать!"

Эксперт отметил, что Варшава по-прежнему вынашивает планы дестабилизации обстановки в Белоруссии. К примеру, когда в России происходил вооружённый мятеж ЧВК "Вагнер", поляки сразу же объявили войскам полную боевую готовность, а следом активизировались и прокси-силы, которые мечтают раскачать Белоруссию изнутри.

"Беларусь готовится к боевым действиям, но оборонительным. <...> Напомню, что есть правительство практически целиком в изгнании под руководством такого "Гуайдо в юбке" — госпожи [Светланы] Тихановской, которая свою армию создаёт, и боевики полка имени Кастуся Калиновского и других обкатываются на фронте и готовятся к тому, чтобы заходить на Беларусь. Они не боятся об этом говорить. Более того, размещение у нас там тактического ядерного оружия и усиление нашей совместной группировки с Белоруссией — это меры по противодействию наращиванию военного потенциала НАТО у границ Союзного государства", — отметил Клинцевич.

Он также напомнил, что одни только американцы перебросили к белорусской границе огромное количество своих войск и вооружений, не говоря уже о странах НАТО.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с аналитиком Клинцевичем смотрите по ссылке.