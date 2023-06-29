Латвия не видит прямой военной угрозы для ЕС от лагерей ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

Размещение ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии не несёт прямой военной угрозы ЕС, убеждён премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Тем не менее он не исключает вероятность проникновения бойцов в европейские страны с неизвестными целями.

"Это потенциально несёт угрозу. Угроза, возможно, не будет прямой и военной, но [будет] угрозой попытки проникновения в Европу с неизвестными целями", — сказал глава кабмина в преддверии саммита ЕС и призвал в связи с этим усилить безопасность границы.