Латвия не видит прямой военной угрозы для ЕС от лагерей ЧВК "Вагнер" в Белоруссии
Премьер Латвии: Размещение ЧВК "Вагнер" в Белоруссии не несёт прямой угрозы ЕС
Размещение ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии не несёт прямой военной угрозы ЕС, убеждён премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Тем не менее он не исключает вероятность проникновения бойцов в европейские страны с неизвестными целями.
"Это потенциально несёт угрозу. Угроза, возможно, не будет прямой и военной, но [будет] угрозой попытки проникновения в Европу с неизвестными целями", — сказал глава кабмина в преддверии саммита ЕС и призвал в связи с этим усилить безопасность границы.
Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж. После переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко он согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов в тыловые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. А глава ЧВК "Вагнер", согласно достигнутым договорённостям, прибыл в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже. Лайф также писал, что Польша усилит охрану границы с Белоруссией из-за лагерей ЧВК "Вагнер".
ТАСС