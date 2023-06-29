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29 июня, 11:00

Латвия не видит прямой военной угрозы для ЕС от лагерей ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

Премьер Латвии: Размещение ЧВК "Вагнер" в Белоруссии не несёт прямой угрозы ЕС

Размещение ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии не несёт прямой военной угрозы ЕС, убеждён премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Тем не менее он не исключает вероятность проникновения бойцов в европейские страны с неизвестными целями.

"Это потенциально несёт угрозу. Угроза, возможно, не будет прямой и военной, но [будет] угрозой попытки проникновения в Европу с неизвестными целями", — сказал глава кабмина в преддверии саммита ЕС и призвал в связи с этим усилить безопасность границы.

Песков заявил, что не знает, где сейчас находится глава ЧВК "Вагнер" Пригожин

Песков заявил, что не знает, где сейчас находится глава ЧВК "Вагнер" Пригожин

Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооружённый мятеж. После переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко он согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов в тыловые лагеря. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. А глава ЧВК "Вагнер", согласно достигнутым договорённостям, прибыл в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже. Лайф также писал, что Польша усилит охрану границы с Белоруссией из-за лагерей ЧВК "Вагнер".

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ТАСС

Иван Косицын
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