Песков заявил, что не знает, где сейчас находится глава ЧВК "Вагнер" Пригожин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации по поводу того, где в настоящее время находится основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
"Я не располагаю такой информацией", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. В Кремле заявили о прекращении дела о мятеже. А Лукашенко уточнил, что Пригожин в Белоруссии.
ТАСС / Александр Рюмин