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29 июня, 10:14

Песков заявил, что не знает, где сейчас находится глава ЧВК "Вагнер" Пригожин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации по поводу того, где в настоящее время находится основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

"Я не располагаю такой информацией", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукашенко рассказал, как вышел на Пригожина во время мятежа ЧВК "Вагнер"

Лукашенко рассказал, как вышел на Пригожина во время мятежа ЧВК "Вагнер"

Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. В Кремле заявили о прекращении дела о мятеже. А Лукашенко уточнил, что Пригожин в Белоруссии.

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ТАСС / Александр Рюмин

Александр Юнашев
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