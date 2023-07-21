Польша разместит на границе с Белоруссией 96 вертолётов "Апач"

Польша планирует укрепить американскими ударными вертолётами Apache свою границу с Белоруссией. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Это очень серьёзное усиление Войска польского потому, что нашей целью является выстраивание настолько сильного Войска польского, чтобы Польша не была атакована Россией. Этому должно служить усиление Войска польского", — заявил политик.

Министр также добавил, что Варшава собирается закупить у США 96 "Апачей". До тех пор американцы предоставят ей в пользование восемь этих машин из собственных резервов.