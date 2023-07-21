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21 июля, 09:35

Американские военные потеряли контроль над дроном-шпионом и устроили переполох в Польше

В Польше упал американский дрон-разведчик

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат упал на юге Польши в местности Тшебень из-за ошибки военных США во время учений. Об этом информирует польская радиостанция RMF FM.

Дрон-разведчик обнаружил случайный прохожий и сообщил о нём в экстренные службы как о находке "небольшого самолёта". БПЛА разбился недалеко от дороги в незаселённой местности, в связи с чем пострадавших нет. Позже выяснилось, что беспилотник использовался американскими военными во время учений на близлежащем полигоне. Операторы потеряли контроль над аппаратом, и дрон исчез.

На радио уточнили, что взрыва или пожара после падения БПЛА не произошло. В Польше сейчас дислоцированы более десяти тысяч американских военных.

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А в Великобритании пьяные военнослужащие переоделись в Санта-Клаусов, уселись на БТР и отправились любоваться деревней Ангаррак, но что-то пошло не так. Они заблокировали проезд в населённый пункт.

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ТАСС / Zuma

Андрей Бражников
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