Стало известно, что предшествовало побегу американского военного в КНДР

Военнного США Трэвиса Кинга, который без разрешения перешёл из Южной Кореи на территорию КНДР, должны были отстранить от службы за нападение. Об этом пишет CNN .

Телеканал уточняет, что солдат пересёк демаркационную линию во время ознакомительного тура на границе двух Корей. Военного проводили до таможни в аэропорту, где ему надо было сесть на самолёт до США, но у бойца получилось оттуда уйти. При этом пока неясно, почему, несмотря на нападение, он смог участвовать в туре. Известно, что Трэвис Кинг — рядовой, поступивший на службу в 2021 году.