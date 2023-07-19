Стало известно, что предшествовало побегу американского военного в КНДР
Перед побегом американского военного Кинга в КНДР его дисциплинарно наказали
Военнного США Трэвиса Кинга, который без разрешения перешёл из Южной Кореи на территорию КНДР, должны были отстранить от службы за нападение. Об этом пишет CNN.
Телеканал уточняет, что солдат пересёк демаркационную линию во время ознакомительного тура на границе двух Корей. Военного проводили до таможни в аэропорту, где ему надо было сесть на самолёт до США, но у бойца получилось оттуда уйти. При этом пока неясно, почему, несмотря на нападение, он смог участвовать в туре. Известно, что Трэвис Кинг — рядовой, поступивший на службу в 2021 году.
"Кинг провёл 50 дней в следственном изоляторе в Южной Корее после дисциплинарного взыскания за нападение. Кинг должен был быть административно отстранён от Армии США", — сообщает CNN.
Ранее информация о случившемся появилась в СМИ, её уже подтвердило американское Минобороны. Сообщалось, что США сейчас взаимодействуют с северокорейской армией, чтобы разрешить инцидент.
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