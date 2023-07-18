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18 июля, 17:44

Американский военный сбежал в Северную Корею из Южной

В Пентагоне подтвердили, что американский военный перешёл из Южной Кореи в КНДР

Военный США без разрешения пересёк демаркационную линию со стороны Южной Кореи и был взят под стражу в КНДР. Информацию об этом, появившуюся ранее в СМИ, подтвердило американское Минобороны.

"Американский военный в рамках ознакомительного тура в Объединённой зоне безопасности самовольно перешёл через демаркационную линию в КНДР. Мы считаем, что он сейчас под стражей в КНДР", — отметил официальный представитель командования контингента американских войск в Южной Корее полковник Айзек Тейлор.

По его словам, США сейчас общаются с северокорейской армией, чтобы разрешить инцидент. По данным Reuters, планировалось, что бойца доставят в США для дисциплинарного взыскания. CBS уточняет, что речь идёт о рядовом Трэвисе Кинге.

Запад провоцирует КНДР на пуски ракет, заявили в МИД РФ

Запад провоцирует КНДР на пуски ракет, заявили в МИД РФ

Ранее в КНДР заявили, что агрессивные действия США толкают Корейский полуостров к ядерной войне. Поводом для такого заявления стала атомная подлодка США Michigan, прибывшая в Южную Корею после запусков КНДР двух баллистических ракет в сторону Восточного моря. После этого сообщалось о том, что республика осуществила очередной запуск ракеты — в МИД РФ убеждены, что США и их союзники провоцируют делать это. При этом ВМС Южной Кореи, США и Японии отработали оборону на случай угрозы нападения КНДР.

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Никита Осипов
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