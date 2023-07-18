Американский военный сбежал в Северную Корею из Южной

Военный США без разрешения пересёк демаркационную линию со стороны Южной Кореи и был взят под стражу в КНДР. Информацию об этом, появившуюся ранее в СМИ, подтвердило американское Минобороны.

"Американский военный в рамках ознакомительного тура в Объединённой зоне безопасности самовольно перешёл через демаркационную линию в КНДР. Мы считаем, что он сейчас под стражей в КНДР", — отметил официальный представитель командования контингента американских войск в Южной Корее полковник Айзек Тейлор.