Запад провоцирует КНДР на пуски ракет, заявили в МИД РФ

США и их союзники фактически провоцируют КНДР на пуски ракет, Пхеньян лишь реагирует на действия Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Наша позиция известна, мы в очередной раз транслировали, что все эти вещи — и пуски, и другие военные приготовления — являются реакцией на те действия, которые предпринимают США и их союзники", — сказал дипломат журналистам.

По словам Руденко, Запад провоцирует Северную Корею на наращивание военной мощи. Также он сообщил, что Министерство обороны и МИД изучают информацию о якобы упавшей в исключительной экономической зоне России ракеты, выпущенной с территории КНДР.