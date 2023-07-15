Запад провоцирует КНДР на пуски ракет, заявили в МИД РФ
Замглавы МИД РФ Руденко: США и их союзники провоцируют КНДР на пуски ракет
США и их союзники фактически провоцируют КНДР на пуски ракет, Пхеньян лишь реагирует на действия Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Наша позиция известна, мы в очередной раз транслировали, что все эти вещи — и пуски, и другие военные приготовления — являются реакцией на те действия, которые предпринимают США и их союзники", — сказал дипломат журналистам.
По словам Руденко, Запад провоцирует Северную Корею на наращивание военной мощи. Также он сообщил, что Министерство обороны и МИД изучают информацию о якобы упавшей в исключительной экономической зоне России ракеты, выпущенной с территории КНДР.
"Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока чёткой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет", — сказал он.
Напомним, 12 июня Минобороны Японии сообщило о запуске КНДР очередной баллистической ракеты. Позже в ведомстве заявили о её падении, однако точное место там назвать не смогли, лишь порекомендовав рыболовецким судам не приближаться к обломкам. Позднее в ООН выступили с утверждением о якобы падении ракеты в исключительной экономической зоне России — пространстве вокруг территориальных вод страны, подпадающем под её правовой режим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подтверждений этому нет.
ТАСС / EPA / KCNA via KNS