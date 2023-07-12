КНДР осуществила очередной запуск ракеты
Минобороны Японии объявило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
Северная Корея осуществила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты. В Министерстве обороны Японии ожидают, что она будет находиться в полёте более часа и упадёт в Японское море за пределами исключительной экономической зоны страны.
"Согласно данным Министерства обороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", — сказано в сообщении оборонного ведомства Японии.
Позднее в ведомстве также уточнили, что ракета может упасть в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Других деталей ведомство не привело. Стоит добавить, что это уже 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня.
Ранее обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён заявил, что агрессивные действия США толкают Корейский полуостров к ядерной войне. Поводом для такого заявления стала атомная подлодка США Michigan, прибывшая в Южную Корею после запусков КНДР двух баллистических ракет в сторону Восточного моря.
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