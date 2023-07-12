КНДР осуществила очередной запуск ракеты

Северная Корея осуществила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты. В Министерстве обороны Японии ожидают, что она будет находиться в полёте более часа и упадёт в Японское море за пределами исключительной экономической зоны страны.

"Согласно данным Министерства обороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", — сказано в сообщении оборонного ведомства Японии.