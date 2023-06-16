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Опубликовано 16 июня 2023, 04:16

Атомная подлодка США прибыла в Южную Корею после ракетных запусков КНДР

Атомная подводная лодка Michigan с управляемыми крылатыми ракетами "Томагавк" прибыла в южнокорейский порт Пусан в пятницу, 16 июня. Это произошло впервые с 2017 года, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

Это случилось на следующий день после запусков Северной Кореей двух баллистических ракет в сторону Восточного моря.

Страны планируют "провести совместные учения по специальным операциям, чтобы усилить их взаимодействие и возможности в области реагирования на растущие угрозы со стороны Северной Кореи". Это начало реализации Вашингтонской декларации, которую президенты Южной Кореи и США Юн Сок Ёль и Джо Байден подписали на вашингтонском саммите в апреле.

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Ранее Лайф писал, что КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря в ответ на крупнейшие военные учения Южной Кореи и США. Официальный представитель Минобороны КНДР заявил, что северокорейская армия готова ответить на "любые демонстрации и провокации противника".

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Yonhap

Лариса Сафронова
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