Регион

Уведомления отключены

6 июня, 04:37

Президент Южной Кореи сообщил об укреплении союза с США "ядерной основой"

Юн Сок Ёль: Военный союз Южной Кореи и США получил "ядерную основу"

Военный союз Республики Корея и Соединённых Штатов Америки обновился и получил "ядерную основу" благодаря Вашингтонской декларации. Об этом заявил президент Республики Юн Сок Ёль, передаёт агентство Yonhap.

"Мы с президентом США Джо Байденом обнародовали Вашингтонскую декларацию в апреле, она значительно укрепила расширенное сдерживание, осуществляемое с помощью американских ядерных средств. Союз Республики Корея и США развился до альянса с ядерной основой", — подчеркнул Юн Сок Ёль.

Лавров сообщил о способности F-16 нести ядерное оружие

Лавров сообщил о способности F-16 нести ядерное оружие

Ранее Лайф писал, что США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического оружия, подпадающего под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров