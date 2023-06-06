Президент Южной Кореи сообщил об укреплении союза с США "ядерной основой"
Юн Сок Ёль: Военный союз Южной Кореи и США получил "ядерную основу"
Военный союз Республики Корея и Соединённых Штатов Америки обновился и получил "ядерную основу" благодаря Вашингтонской декларации. Об этом заявил президент Республики Юн Сок Ёль, передаёт агентство Yonhap.
"Мы с президентом США Джо Байденом обнародовали Вашингтонскую декларацию в апреле, она значительно укрепила расширенное сдерживание, осуществляемое с помощью американских ядерных средств. Союз Республики Корея и США развился до альянса с ядерной основой", — подчеркнул Юн Сок Ёль.
Ранее Лайф писал, что США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического оружия, подпадающего под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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