Президент Южной Кореи сообщил об укреплении союза с США "ядерной основой"

Военный союз Республики Корея и Соединённых Штатов Америки обновился и получил "ядерную основу" благодаря Вашингтонской декларации. Об этом заявил президент Республики Юн Сок Ёль, передаёт агентство Yonhap.

"Мы с президентом США Джо Байденом обнародовали Вашингтонскую декларацию в апреле, она значительно укрепила расширенное сдерживание, осуществляемое с помощью американских ядерных средств. Союз Республики Корея и США развился до альянса с ядерной основой", — подчеркнул Юн Сок Ёль.