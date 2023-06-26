В КНДР заявили об угрозе ядерной войны из-за США

Действия Соединённых Штатов Америки, в числе которых учения с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне. Как заявил обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Чхве Чжу Хён, агрессивное поведение Вашингтона нарушает межкорейские соглашения.

"Военно-политическая обстановка на Корейском полуострове по-прежнему находится в нестабильном состоянии, и сейчас беспрепятственно приближается время, когда может вспыхнуть ядерная война", — заявил он.

Хён заявил, что Белый дом вынудил Южную Корею заявить о том, что размещение атомных подлодок на территории Корейского полуострова не противоречит нормам межкорейской декларации о денуклеаризации 1991 года. Подобные действия Вашингтона обозреватель назвал бессовестными и счёл их "апогеем наглости". По его оценке, данная ситуация перешла в опасную стадию и игнорировать её никак нельзя.