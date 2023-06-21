Байден на год продлил санкционный режим США в отношении КНДР и Западных Балкан

Президент США Джо Байден принял решение ещё на год продлить действие санкционного режима в отношении КНДР и Западных Балкан. Соответствующее постановление главы государства распространил Белый дом.

Речь идёт о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна в связи с ракетно-ядерной программой Северной Кореи, агрессивных действий в отношении Южной Кореи, хакерской активностью и нарушениями прав человека.

Байден объяснил принятое решение о продлении ограничений "риском распространения оружейных расщепляющихся материалов на Корейском полуострове", а также действиями властей страны, которые продолжают представлять угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США.