Байден: США добиваются прорыва в отношениях с КНДР, но привержены сдерживанию

Соединённые Штаты хотели бы добиться прорыва в дипломатии с КНДР, но важную роль играют и те ядерные обстоятельства, которые Вашингтон имеет перед Сеулом. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме.

"Наш договор о взаимной обороне нерушим. Это включает в себя нашу приверженность расширенному сдерживанию, а также ядерную угрозу и ядерное сдерживание. Они особенно важны в условиях, когда КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США", — заявил Байден.

Американский президент также добавил, что для укрепления стабильности на Корейском полуострове необходимо установление дипломатического прорыва с КНДР. Он отметил, что Вашингтон с Сеулом продолжают этого добиваться в "серьёзном и существенном" контексте.