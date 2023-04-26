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26 апреля, 18:39

Байден: США добиваются прорыва в отношениях с КНДР, но привержены сдерживанию

Соединённые Штаты хотели бы добиться прорыва в дипломатии с КНДР, но важную роль играют и те ядерные обстоятельства, которые Вашингтон имеет перед Сеулом. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме.

"Наш договор о взаимной обороне нерушим. Это включает в себя нашу приверженность расширенному сдерживанию, а также ядерную угрозу и ядерное сдерживание. Они особенно важны в условиях, когда КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США", — заявил Байден.

Американский президент также добавил, что для укрепления стабильности на Корейском полуострове необходимо установление дипломатического прорыва с КНДР. Он отметил, что Вашингтон с Сеулом продолжают этого добиваться в "серьёзном и существенном" контексте.

США и Южная Корея на этой неделе примут заявление о ядерном сдерживании и КНДР

США и Южная Корея на этой неделе примут заявление о ядерном сдерживании и КНДР

Ранее Лайф писал, что КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерной атакой в ответ на военные провокации. При этом там отметили, что страна обладает реальными ударными возможностями.

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Flickr / The White House

Арина Родионова
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