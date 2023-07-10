КНДР заявила, что может сбивать самолёты США в воздушном пространстве страны
Пхеньян обвинил Вашингтон в регулярном нарушении границ разведывательными американскими самолётами и предупредил, что они могут быть сбиты. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя Минобороны КНДР.
В ЦТАК указали, что американские разведывательные самолёты RC-135, U-2S и RQ-4B совершали провокационные полёты над Восточным и Жёлтым морями со 2 по 9 июля.
"Над Восточным морем стратегический разведывательный самолёт ВВС США несколько раз нарушал воздушное пространство Корейской Народно-Демократической Республики на десятки километров", — говорится в заявлении представителя Минобороны.
Корейская сторона предупредила об отсутствии гарантий, что воздушные суда не будут сбиты. Кроме того, Пхеньян раскритиковал планируемое размещение США атомной подводной лодки на Корейском полуострове.
Напомним, атомная подлодка США Michigan прибыла в Южную Корею после запусков КНДР двух баллистических ракет в сторону Восточного моря. Это произошло впервые с 2017 года.
Wikipedia / Mike Freer — Touchdown-aviation