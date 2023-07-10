КНДР заявила, что может сбивать самолёты США в воздушном пространстве страны

Пхеньян обвинил Вашингтон в регулярном нарушении границ разведывательными американскими самолётами и предупредил, что они могут быть сбиты. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя Минобороны КНДР.

В ЦТАК указали, что американские разведывательные самолёты RC-135, U-2S и RQ-4B совершали провокационные полёты над Восточным и Жёлтым морями со 2 по 9 июля.

"Над Восточным морем стратегический разведывательный самолёт ВВС США несколько раз нарушал воздушное пространство Корейской Народно-Демократической Республики на десятки километров", — говорится в заявлении представителя Минобороны.

Корейская сторона предупредила об отсутствии гарантий, что воздушные суда не будут сбиты. Кроме того, Пхеньян раскритиковал планируемое размещение США атомной подводной лодки на Корейском полуострове.