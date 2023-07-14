В МИД не подтвердили падение северокорейской ракеты в экономической зоне России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление ООН о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России.

Дипломат заявила, что пока нет никаких данных, подтверждающих эту информацию. Во-вторых, как отметила Захарова, обнадёживает появление у ООН возможности определять направление полёта ракет.