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14 июля, 07:41

В МИД не подтвердили падение северокорейской ракеты в экономической зоне России

Захарова: Нет подтверждений того, что ракета КНДР упала в экономической зоне РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление ООН о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России.

Дипломат заявила, что пока нет никаких данных, подтверждающих эту информацию. Во-вторых, как отметила Захарова, обнадёживает появление у ООН возможности определять направление полёта ракет.

"Учитывая такую определённость и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата ООН долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?" — написала она в своём телеграм-канале.

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Напомним, ранее в Минобороны Японии сообщили, что КНДР осуществила очередной запуск ракеты. Однако позже стало известно о её падении. Тем не менее точное место падения назвать в японском Министерстве обороны не смогли. Там лишь порекомендовали рыбацким судам не подходить близко к обломкам.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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