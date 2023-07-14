В МИД не подтвердили падение северокорейской ракеты в экономической зоне России
Захарова: Нет подтверждений того, что ракета КНДР упала в экономической зоне РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление ООН о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России.
Дипломат заявила, что пока нет никаких данных, подтверждающих эту информацию. Во-вторых, как отметила Захарова, обнадёживает появление у ООН возможности определять направление полёта ракет.
"Учитывая такую определённость и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата ООН долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?" — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее в Минобороны Японии сообщили, что КНДР осуществила очередной запуск ракеты. Однако позже стало известно о её падении. Тем не менее точное место падения назвать в японском Министерстве обороны не смогли. Там лишь порекомендовали рыбацким судам не подходить близко к обломкам.
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