Минобороны Японии сообщило о падении баллистической ракеты КНДР
Минобороны Японии: Баллистическая ракета, запущенная КНДР, упала
Баллистическая ракета, которую КНДР запустила в среду, уже упала. В Минобороны Японии сообщили, что точное место её падения неизвестно.
"Запущенная Северной Кореей ракета упала. Судам рекомендуется следить за дальнейшей информацией", — предупредили в японском Минобороны.
Также рыболовецким судам рекомендовали не подходить к обломкам при обнаружении.
Ранее Лайф писал, что Северная Корея осуществила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты. Это уже 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня.
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