Минобороны Японии сообщило о падении баллистической ракеты КНДР

Баллистическая ракета, которую КНДР запустила в среду, уже упала. В Минобороны Японии сообщили, что точное место её падения неизвестно.

"Запущенная Северной Кореей ракета упала. Судам рекомендуется следить за дальнейшей информацией", — предупредили в японском Минобороны.

Также рыболовецким судам рекомендовали не подходить к обломкам при обнаружении.