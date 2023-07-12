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12 июля, 03:34

Минобороны Японии сообщило о падении баллистической ракеты КНДР

Минобороны Японии: Баллистическая ракета, запущенная КНДР, упала

Баллистическая ракета, которую КНДР запустила в среду, уже упала. В Минобороны Японии сообщили, что точное место её падения неизвестно.

"Запущенная Северной Кореей ракета упала. Судам рекомендуется следить за дальнейшей информацией", — предупредили в японском Минобороны.

Также рыболовецким судам рекомендовали не подходить к обломкам при обнаружении.

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Ранее Лайф писал, что Северная Корея осуществила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты. Это уже 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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