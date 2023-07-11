Сестра Ким Чен Ына пригрозила США последствиями при вторжении самолётов в КНДР

"В случае повторных незаконных нарушений для американских вооружённых сил это станет очень опасным полётом", — сказала Ким Ё Чжон, напомнив, что уже предупреждала об ответных действиях армии Северной Кореи.

А ранее обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён заявил, что агрессивные действия США толкают Корейский полуостров к ядерной войне. Поводом для такого заявления стала атомная подлодка США Michigan, прибывшая в Южную Корею после запусков КНДР двух баллистических ракет в сторону Восточного моря. По его словам, Белый дом вынудил Сеул заявить о том, что размещение атомных подлодок на территории Корейского полуострова не противоречит нормам межкорейской декларации о денуклеаризации 1991 года.