Сестра Ким Чен Ына пригрозила США последствиями при вторжении самолётов в КНДР
В случае если американские самолёты вновь войдут в экономическую зону КНДР, последует решительный ответ Пхеньяна. Об этом предупредила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя главы отдела ЦК северокорейской Трудовой партии, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"В случае повторных незаконных нарушений для американских вооружённых сил это станет очень опасным полётом", — сказала Ким Ё Чжон, напомнив, что уже предупреждала об ответных действиях армии Северной Кореи.
А ранее обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён заявил, что агрессивные действия США толкают Корейский полуостров к ядерной войне. Поводом для такого заявления стала атомная подлодка США Michigan, прибывшая в Южную Корею после запусков КНДР двух баллистических ракет в сторону Восточного моря. По его словам, Белый дом вынудил Сеул заявить о том, что размещение атомных подлодок на территории Корейского полуострова не противоречит нормам межкорейской декларации о денуклеаризации 1991 года.
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