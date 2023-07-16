ВМС Южной Кореи, США и Японии отработали оборону на случай угрозы нападения КНДР

Корабли ВМС Южной Кореи, США и Японии 16 июля провели трёхсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. Об этом информирует агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных.

В манёврах участвовали три эсминца с американской корабельной многофункциональной противоракетной системой Aegis — южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS John Finn и японский JS Maya. Корабли отрабатывали обнаружение и отслеживание цели, созданной компьютером, и проводили обмен информацией.

Целью учений для трёх стран стало усиление сотрудничества в области безопасности, чтобы эффективно реагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.