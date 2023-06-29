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29 июня, 05:11

Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи на трёхстороннюю встречу летом

Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Японии Фумио Кисиду и лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля на трёхсторонний саммит для обсуждения сотрудничества. Он может пройти этим летом в Вашингтоне, пишет агентство Yonhap.

"Президент Байден пригласил премьер-министра Кисиду и президента Юн Сок Ёля приехать в Вашингтон позже этим летом на трёхсторонний саммит", — цитирует агентство заявление координатора Совета нацбезопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла.

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Лидеры намерены затронуть тему "значительного прогресса" в двусторонних отношениях Японии и Южной Кореи, а также возможные пути развития трёхстороннего сотрудничества.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что прибудет с 11 по 14 июля в Литву и Бельгию для участия в саммитах НАТО и Евросоюза. Кроме того, глава японского правительства намерен совершить поездку на Ближний Восток с 16 по 19 июля.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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