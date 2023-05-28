"Поражение западных ценностей": В Японии нашли общую черту экономик США и СССР

Власти США внедряют в свою экономику плановые элементы, напоминающие советские пятилетки. Такое мнение выразил автор японского журнала Shūkan Gendai Таро Ивата. По его словам, это делается при помощи субсидирования отдельных отраслей промышленности, а также поощрения спроса на их продукцию.

Так, при покупке электрокара житель Штатов может рассчитывать на достигающую 7500 долларов федеральную субсидию, цель которой — популяризация таких машин. Причём, как отметил автор, это касается именно американских автомобилей, а на японские, корейские или европейские эти меры не распространяются.

"Это вопиющая протекционистская политика в отношении отечественных компаний, при которой нет ни свободной конкуренции, ни рыночных принципов", — отметил он.

Кроме того, добавил Ивата, в октябре 2022 года администрация президента страны Джо Байдена объявила о выделении 2,8 миллиарда долларов в виде субсидий на расширение производства батарей, используемых в электромобилях. Такая политика, заметил он, вводится на фоне подъёма Китая и говорит об отходе Вашингтона от собственных принципов свободной торговли. Запад склоняется к блокам и сам опускает новый занавес.

"В некотором смысле это поражение западных ценностей", — добавил автор.